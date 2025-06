QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

NamnQRL

RankNo.622

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.10%

Cirkulationsutbud67,937,170

Maxutbud105,000,000

Totalt utbud78,908,687.04882465

Cirkulationshastighet0.647%

Utgivningsdatum2017-06-24 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.054 USDT

Högsta någonsin4.172309875488281,2018-01-16

Lägsta pris0.0408362163245,2020-05-10

Offentlig blockkedjaQRL

Sektor

Sociala medier

