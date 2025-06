PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

NamnPYTH

RankNo.94

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0002%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.71%

Cirkulationsutbud5,749,986,750.714445

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud9,999,986,750.714445

Cirkulationshastighet0.5749%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.150148439943238,2024-03-16

Lägsta pris0.1057277834767513,2025-04-07

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

