PXT

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

NamnPXT

RankNo.923

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud3,123,821,706.9038

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3123%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.454607885639246,2023-03-08

Lägsta pris0.001100784672810677,2024-08-20

Offentlig blockkedjaBSC

