PUSS

$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

NamnPUSS

RankNo.1086

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.13%

Cirkulationsutbud878,824,621

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.8788%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.014740617188837304,2025-04-14

Lägsta pris0.002662291160433573,2024-11-06

Offentlig blockkedjaTRX

Introduktion$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.