PUSH

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

NamnPUSH

RankNo.1486

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.54%

Cirkulationsutbud90,236,482

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.9023%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin8.76519564,2021-04-14

Lägsta pris0.027958497222728092,2025-04-16

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionEthereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.