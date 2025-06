PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

NamnPSTAKE

RankNo.729

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3,96%

Cirkulationsutbud439 651 042

Maxutbud500 000 000

Totalt utbud500 000 000

Cirkulationshastighet0.8793%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.2477214231597014,2022-03-07

Lägsta pris0.00862981543543736,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.