PSP

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

NamnPSP

RankNo.962

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud744,976,909

Maxutbud2,000,000,000

Totalt utbud1,800,000,000

Cirkulationshastighet0.3724%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin7.6029170992121715,2021-11-16

Lägsta pris0.0126518647049269,2024-11-04

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.