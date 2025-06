PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

NamnPSPS

RankNo.1597

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.05%

Cirkulationsutbud577,172,773.2514561

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud577,172,773.2514561

Cirkulationshastighet0.5771%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.09484798014935664,2024-03-29

Lägsta pris0.00017406913220778,2023-11-15

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.