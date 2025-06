POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

RankNo.44

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0006%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.20%

Cirkulationsutbud10,433,733,272.166595

Maxutbud0

Totalt utbud10,433,733,272.166595

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.285660815666811,2024-03-13

Lägsta pris0.15331252511554322,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

