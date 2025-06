POLC

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

NamnPOLC

RankNo.2332

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.15%

Cirkulationsutbud190,025,935

Maxutbud432,525,934.78

Totalt utbud432,525,934.78

Cirkulationshastighet0.4393%

Utgivningsdatum2021-04-30 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.887279195780182,2021-11-03

Lägsta pris0.000640293666682071,2025-05-02

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionPolkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.