PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

NamnPNG

RankNo.623

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.43%

Cirkulationsutbud220,373,971

Maxutbud230,000,000

Totalt utbud230,000,000

Cirkulationshastighet0.9581%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.98749156,2021-08-25

Lägsta pris0.010871739675202628,2023-10-24

Offentlig blockkedjaAVAX_CCHAIN

Sektor

Sociala medier

