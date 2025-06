PMX

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

NamnPMX

RankNo.2453

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,16%

Cirkulationsutbud70 881 059

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet0.0708%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.035388545973337675,2025-02-06

Lägsta pris0.003780777766089026,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBASE

