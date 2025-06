PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

NamnPLYR

RankNo.2108

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud86,091,782

Maxutbud750,000,000

Totalt utbud749,987,702.3137463

Cirkulationshastighet0.1147%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.02440709538718052,2024-12-25

Lägsta pris0.007431570907353964,2025-05-01

Offentlig blockkedjaPLYR

IntroduktionPLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.