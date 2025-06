PIG

PIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held.

NamnPIG

RankNo.3931

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1,000,000,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00000551,2021-05-11

Lägsta pris0,2021-03-25

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionPIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.