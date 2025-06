PHIL

Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community.

RankNo.1513

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%0,22

Cirkulationsutbud1.000.000.000

Maxutbud1.000.000.000

Totalt utbud1.000.000.000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.13398033787343533,2024-08-28

Lägsta pris0.00137133903418076,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

