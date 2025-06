PGPT

An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide.

NamnPGPT

RankNo.8460

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud33,333,333

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.985011805288238,2024-06-11

Lägsta pris0.00600052179440795,2025-05-04

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionAn AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.