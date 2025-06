PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

NamnPERP

RankNo.915

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)6.98%

Cirkulationsutbud66,002,156.95

Maxutbud0

Totalt utbud150,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin24.84327338,2021-08-30

Lägsta pris0.16472737216386243,2025-04-14

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

