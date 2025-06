PEN

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

NamnPEN

RankNo.2230

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud164,800,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.1648%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.17572123813221321,2024-12-16

Lägsta pris0.001937016470325515,2025-04-25

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionPentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.