Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

RankNo.100

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.12%

Cirkulationsutbud62,860,396,090.04

Maxutbud0

Totalt utbud88,888,888,888

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.05738,2024-12-17

Lägsta pris0.003714633269373105,2025-04-09

Offentlig blockkedjaSOL

