Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

RankNo.3438

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud19 312 946

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.2751318968681968,2025-06-19

Lägsta pris0.028456991217276392,2024-12-10

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionPurple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Sektor

Sociala medier

Ansvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (PBTC)
--
24h Belopp (USDT)
--
PBTC/USDT
--
--
‎--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (PBTC)
--
24h Belopp (USDT)
--
