PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

NamnPAID

RankNo.1045

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.02%

Cirkulationsutbud497,987,683.25

Maxutbud594,717,456

Totalt utbud589,686,914.6

Cirkulationshastighet0.8373%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin6.38388509,2021-02-18

Lägsta pris0,2021-06-16

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionPAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.