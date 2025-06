OX

$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

NamnOX

RankNo.1581

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud3,283,541,328

Maxutbud0

Totalt utbud3,283,541,328

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.03479553190250298,2024-12-05

Lägsta pris0.000684343351749089,2025-05-19

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

