OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

NamnOSAK

RankNo.466

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud750,869,738,630,302

Maxutbud1,000,000,000,000,000

Totalt utbud761,459,789,745,212

Cirkulationshastighet0.7508%

Utgivningsdatum2024-04-23 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000000434739531381,2024-04-08

Lägsta pris0.000000000230262745,2023-04-23

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.