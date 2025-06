ORNJ

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

NamnORNJ

RankNo.1825

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.62%

Cirkulationsutbud90,550,000

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.9055%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7943700020083129,2024-02-09

Lägsta pris0.010760475697999797,2025-03-12

Offentlig blockkedjaBRC20

IntroduktionOrange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.