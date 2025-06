OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

RankNo.69

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0003%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)16.65%

Cirkulationsutbud1,714,909,778

Maxutbud4,294,967,296

Totalt utbud4,294,967,296

Cirkulationshastighet0.3992%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.851507085185996,2024-03-06

Lägsta pris0.40050768516633495,2022-06-18

Offentlig blockkedjaNONE

