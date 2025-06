OPN1

The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of onchain ticketing. Having built state of the art ticketing infrastructure that has issued over 5 million onchain tickets globally, the OPEN ecosystem provides a suite of tools for integrators, event organizers and artists tot take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access and fostering fan relationships.

NamnOPN1

RankNo.4117

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud22 926 929 000

Totalt utbud22 926 929 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.001604778832925742,2024-12-02

Lägsta pris0.000371525045823537,2025-03-18

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

