Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

RankNo.2070

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud13,716,000,000

Maxutbud13,835,000,000

Totalt utbud13,835,000,000

Cirkulationshastighet0.9913%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06397283925418838,2021-12-24

Lägsta pris0.000018389584288324,2025-05-27

Offentlig blockkedjaETH

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

