OMN

Omega Network is an innovative proof of networking social chain designed to create a secure, high-performance, and stable decentralized social platform.

NamnOMN

RankNo.7618

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud970 000 000

Totalt utbud965 150 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.08424467424209928,2023-06-16

Lägsta pris0.000104030541970043,2025-04-24

Offentlig blockkedjaOMN

IntroduktionOmega Network is an innovative proof of networking social chain designed to create a secure, high-performance, and stable decentralized social platform.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.