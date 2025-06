OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NamnOMG

RankNo.747

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.75%

Cirkulationsutbud140,245,398.24513277

Maxutbud140,245,399

Totalt utbud140,245,398.24513277

Cirkulationshastighet0.9999%

Utgivningsdatum2017-06-27 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.27 USDT

Högsta någonsin28.351900100708008,2018-01-08

Lägsta pris0.1702379258498374,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

