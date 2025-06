OGY

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

RankNo.758

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud7,828,640,875

Maxutbud0

Totalt utbud10,416,365,239.872936

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.04584611512274245,2022-06-17

Lägsta pris0.001677040809560427,2025-04-06

Offentlig blockkedjaOGY2

