Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NamnOGN

RankNo.560

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)12.22%

Cirkulationsutbud700,716,347

Maxutbud1,409,664,846

Totalt utbud1,409,664,846

Cirkulationshastighet0.497%

Utgivningsdatum2020-01-06 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.136 USDT

Högsta någonsin3.38825924,2021-04-08

Lägsta pris0.04562278552399471,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

