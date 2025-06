OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

NamnOCTA

RankNo.931

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.70%

Cirkulationsutbud36,876,883

Maxutbud48,000,000

Totalt utbud37,959,514.4540972

Cirkulationshastighet0.7682%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.493419475975837,2024-07-11

Lägsta pris0.12048842260800421,2023-04-05

Offentlig blockkedjaOCTA

IntroduktionOctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.