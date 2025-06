O4DX

OrangeDX is a pioneering first-generation Bitcoin DeFi hub, dedicated to providing a multifaceted platform that empowers users to engage in trading, swapping, securing, and launching BRC20 and bridged EVM tokens. Their comprehensive suite of services also extends to borrowing and lending, ensuring a holistic DeFi experience for the users.

RankNo.4081

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud100 000 000

Totalt utbud100 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.22924828488090054,2024-05-30

Lägsta pris0.001711713269752448,2025-05-26

Offentlig blockkedjaBRC20

