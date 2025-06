NUTS

Thetanuts Finance is a decentralized on-chain options protocol focused on altcoin options, allowing users to go long or short on on-chain options.

NamnNUTS

RankNo.3728

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.011790001979779505,2024-11-19

Lägsta pris0.001547342615355929,2025-04-22

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThetanuts Finance is a decentralized on-chain options protocol focused on altcoin options, allowing users to go long or short on on-chain options.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.