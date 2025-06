NOOB

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

RankNo.4880

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud512,000,000

Totalt utbud512,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.07894948571630912,2024-11-13

Lägsta pris0.000139811297753092,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

