Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

RankNo.446

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)441.92%

Cirkulationsutbud8,060,391.84893776

Maxutbud11,000,000

Totalt utbud10,671,356.38325216

Cirkulationshastighet0.7327%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin168.48800659179688,2017-06-25

Lägsta pris1.92766,2018-11-26

Offentlig blockkedjaETH

