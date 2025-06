NIZA

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

NamnNIZA

RankNo.2195

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud7,689,999,954

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud7,689,999,954

Cirkulationshastighet0.7689%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.039299312880592206,2024-01-01

Lägsta pris0.000041056269446749,2025-03-10

Offentlig blockkedjaETH

