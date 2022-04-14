NIGHT

Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

NamnNIGHT

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud24,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaADA

IntroduktionMidnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.

BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminerGOLDEarnEvenemangscenter
Mer
MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
Sök
Favoriter
NIGHT/USDT
Midnight
----
--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (NIGHT)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Info
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Orderbok
Marknadsaffärer
Marknadsaffärer
Spot
Öppna ordrar (0)
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.MEXC är din enklaste väg till krypto. Utforska världens ledande kryptovalutabörser för att köpa, handla och tjäna pengar på krypto. Handla med Bitcoin BTC, Ethereum ETH och mer än 3,000 altcoins.
NIGHT/USDT
--
--
‎--
24h hög
--
24h låg
--
24h volym (NIGHT)
--
24h Belopp (USDT)
--
Diagram
Orderbok
Marknadsaffärer
Info
Öppna ordrar (0)
Orderhistorik
Handelshistorik
Öppna positioner (0)
Loading...