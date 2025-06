NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

NamnNIBI

RankNo.1004

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.13%

Cirkulationsutbud682,964,945.8610259

Maxutbud1,500,000,000

Totalt utbud933,403,944.4234143

Cirkulationshastighet0.4553%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.9738086940154845,2024-03-12

Lägsta pris0.011871722008469051,2025-04-07

Offentlig blockkedjaNIBI

