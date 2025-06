NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

RankNo.2723

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.14%

Cirkulationsutbud104,375,043.61457054

Maxutbud900,000,000

Totalt utbud899,599,999.28

Cirkulationshastighet0.1159%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.35603402476610446,2024-03-21

Lägsta pris0.000893060699078742,2025-05-30

Offentlig blockkedjaBSC

