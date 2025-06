NEXA

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NamnNEXA

RankNo.1233

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud5,859,620,000,000

Maxutbud21,000,000,000,000

Totalt utbud8,094,680,000,000

Cirkulationshastighet0.279%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000042155176868025,2023-04-02

Lägsta pris0.00000083479706052,2025-03-04

Offentlig blockkedjaNEXA

