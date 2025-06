NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NamnNEO

RankNo.130

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)81.77%

Cirkulationsutbud70,538,831

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2014-06-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.159 USDT

Högsta någonsin196.85299682617188,2018-01-15

Lägsta pris0.07228679955005646,2016-10-21

Offentlig blockkedjaNEO

IntroduktionNEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.