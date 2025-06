NEOS

Neos is a DeSci research network that incentivizes humans and AI to solve RIPs (research interest points), through Proof of Research.

NamnNEOS

RankNo.2431

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud100,000,000

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.31775940356911025,2024-12-14

Lägsta pris0.001050930540511972,2024-12-03

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionNeos is a DeSci research network that incentivizes humans and AI to solve RIPs (research interest points), through Proof of Research.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.