NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

NamnNEI

RankNo.1915

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.29%

Cirkulationsutbud274,729,103

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2747%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.029277466632792237,2024-03-10

Lägsta pris0.002167328830068084,2024-04-26

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionNeurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.