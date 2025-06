NC

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

RankNo.1274

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.41%

Cirkulationsutbud177,472,445

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,995,169.1402713

Cirkulationshastighet0.1774%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.4781783640298408,2025-01-17

Lägsta pris0.03169681551524243,2025-04-07

Offentlig blockkedjaSOL

