Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

RankNo.2267

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud208,614,091,935.19

Maxutbud1,000,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2086%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000375839325844436,2021-11-28

Lägsta pris0.000001572508954823,2025-04-20

Offentlig blockkedjaBSC

