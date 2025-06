MVX

Metavault.Trade is a new kind of Decentralized Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

NamnMVX

RankNo.5642

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud2,565,787

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.482388151770477,2022-10-27

Lägsta pris0,2022-08-17

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionMetavault.Trade is a new kind of Decentralized Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.