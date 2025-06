MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

NamnMULTI

RankNo.1181

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.44%

Cirkulationsutbud14,541,093.5633

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.1454%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin38.6246297489588,2022-01-14

Lägsta pris0.040700675011833484,2025-04-08

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

