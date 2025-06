MTS

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

NamnMTS

RankNo.4588

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud250,000,000

Totalt utbud250,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.05191934272977813,2024-03-28

Lägsta pris0.001888490219381374,2025-05-18

Offentlig blockkedjaMATIC

Sektor

Sociala medier

