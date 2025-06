MRMINT

Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless.

NamnMRMINT

RankNo.944

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud349,855,660

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3498%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.7643363391184324,2024-08-30

Lägsta pris0.03952877227290623,2025-05-09

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.